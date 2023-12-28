Пересадка волос на бороду: описание метода, техника выполнения, особенности, отзывы

В последнее время все большее число мужчин отращивает бороду, считая это модным трендом. Также некоторые представители сильного пола бородой эффектно скрывают эстетические изъяны на лице, а именно некрасивые рубцы, шрамы, последствия угревой сыпи и постакне в молодости.