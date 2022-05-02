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Gunvor и Energy Transfer подписали 20-летний контракт на СПГ для проекта в США

Gunvor и Energy Transfer подписали 20-летний контракт на СПГ для проекта в США

Energy Transfer LP подписала 20-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа с товарным трейдером Gunvor Group Ltd, что является еще одним шагом вперед для давно замороженного проекта оператора трубопровода Lake Charles LNG в Луизиане.

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