Домой вернули 248 российских военных из плена ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 4 января 2024 года Юлия СоколоваВ рамках недавнего обмена пленными, 248 российских военных были возвращены из украинского плена в Россию.