Домой вернули 248 российских военных из плена ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 4 января 2024 года Юлия СоколоваВ рамках недавнего обмена пленными, 248 российских военных были возвращены из украинского плена в Россию.
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