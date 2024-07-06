Сборная Франции впервые за 60 лет не смогла забить с игры на протяжении шести матчей

Сборная Франции по футболу отметилась новым антирекордом на чемпионате Европы — 2024 в Германии. Четвертьфинальный матч с Португалией стал для французов шестым подряд, в котором они не смогли забить сопернику с игры (два автогола, один пенальти).
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