Командир разведки «Ахмата» рассказал о четырех видах тактики ВСУ в Курской области

За время боев в Курской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) поменяли четыре тактики. Об этом военкору RT рассказал командир разведки подразделения «Ахмат» с позывным Аид, фрагмент интервью и ним телеканал опубликовал в Telegram.
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