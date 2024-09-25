Командир разведки «Ахмата» рассказал о четырех видах тактики ВСУ в Курской области

За время боев в Курской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) поменяли четыре тактики. Об этом военкору RT рассказал командир разведки подразделения «Ахмат» с позывным Аид, фрагмент интервью и ним телеканал опубликовал в Telegram.