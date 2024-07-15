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Закон и Порядок

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  • Serg
    Как раз и хреново, что те только области, что обозначены. А как же Одесса??? А как же Киев с Киево- Печерской лаврой?...В Киеве нас ждёт ...
  • tsan tsan
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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
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Этот не тонет. Почему мы всей Россией не можем доесть мармеладзе...

Этот не тонет. Почему мы всей Россией не можем доесть мармеладзе...

Валерий Меладзе сначала показал всем, что у него нет "ни Родины, ни флага", а потом решил, что в России неплохо платят.

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