Чиксон, сын маньяка, — всё: Потомок Чикатило, воевавший под Харьковом, исчез бесследно — "посылка доставлена"

Царьград Коллаж Царьграда Сын печально известного маньяка-каннибала Андрея Чикатило — неоднократно судимый Юрий Мирошниченко, он же Чиксон, пропал без вести на Харьковском направлении, где он воевал за ВСУ.
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