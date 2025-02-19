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Петербургский дневник

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Олег Кузин: «Анатолий Собчак – трибун, интеллигент, демократ»

Декан факультета социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге в 1991-2002 годах возглавлял «Санкт-Петербургские ведомости» – газету, которая возродилась благодаря Анатолию Собчаку «Петербургскому дневнику» Олег Кузин рассказал о том, как и зачем выписал мэру города редакционное удостоверение.

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