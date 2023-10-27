В России открыто первое высокотехнологичное производство перекиси водорода

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 27 октября, ФедералПресс. Компания «Волжская перекись», входящая в группу «Группу Оргсинтез», организовала первое и единственное в России производство перекиси водорода по современной антрахинонной технологии в городе Новочебоксарске.
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