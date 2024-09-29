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Новости Тамбова

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Школу-долгострой в Ласках выставили на торги за 37 млн рублей

Школу-долгострой в Ласках выставили на торги за 37 млн рублей

Недостроенную школу в микрорайоне Ласки города Тамбова попытаются продать за 37 миллионов рублей. Имущество принадлежит городу Тамбову и выставлялось на торги уже четыре раза, но предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

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