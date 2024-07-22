Число отравившихся детей в санатории в Кемеровской области увеличилось до 39

Число детей, которые отравились в санатории «Магистраль» в Кузбассе, увеличилось до 39. Об этом в понедельник, 22 июля, проинформировало агентство ТАСС, сославшись на областное управление Следственного комитета (СК) России.
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