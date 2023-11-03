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Московскую неделю интерьера и дизайна в Манеже посетили более 220 тысяч человек

Московскую неделю интерьера и дизайна в Манеже посетили более 220 тысяч человек

III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже собрала свыше 220 тысяч посетителей. Более 650 компаний, среди которых 30 иностранных, смогли презентовать свою продукцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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