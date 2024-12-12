Опекун убитого Далера Бобиева брала малышей из детдомов ради одобрения мамы

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве своего приемного ребенка Далера Бобиева из Екатеринбурга, решила взять на себя роль опекуна для детей-отказников, чтобы заслужить похвалу и признание со стороны своей матери Оксаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии