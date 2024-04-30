В Китае введён в эксплуатацию крупнейший в мире полностью электрический кон...

В Китае введён в эксплуатацию крупнейший в мире полностью электрический контейнеровозВ понедельник государственная компания China Ocean Shipping Group (Cosco) начала регулярные морские контейнерные перевозки между двумя прибрежными городами — Шанхаем и Нанкином, используя полностью электрический контейнеровоз Greenwater 01.