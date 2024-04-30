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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Китае введён в эксплуатацию крупнейший в мире полностью электрический кон...

В Китае введён в эксплуатацию крупнейший в мире полностью электрический кон...

В Китае введён в эксплуатацию крупнейший в мире полностью электрический контейнеровозВ понедельник государственная компания China Ocean Shipping Group (Cosco) начала регулярные морские контейнерные перевозки между двумя прибрежными городами — Шанхаем и Нанкином, используя полностью электрический контейнеровоз Greenwater 01.

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