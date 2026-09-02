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Царьград

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Правительство RF выделило Брянской области 150 млн рублей на ТЭК

Правительство RF выделило Брянской области 150 млн рублей на ТЭК

Правительство РФ направило более 150 млн рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области для сезона 2026-2027.

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