Правительство RF выделило Брянской области 150 млн рублей на ТЭК

Правительство РФ направило более 150 млн рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области для сезона 2026-2027.
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