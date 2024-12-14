Водитель иномарки погиб в ДТП под Тайшетом

Авария произошла вечером 13 декабря на автодороге «подъезд к городу Тайшету». Предварительно, 64-летний водитель автомобиля «Toyota Probox» двигался в сторону Бирюсинска, выехал на встречку и столкнулся с «Nissan Qashqai», сообщает ГУ МВД по региону.