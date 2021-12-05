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Александр Хинштейн в декабре обозначил проблемы, с которыми должна разобраться прокуратура

Самарский депутат Александр Хинштейн обозначил основные проблемы города, сообщили в "КП-Самара". Основной проблемой стало то, что город постепенно превращают в каток, что, по словам чиновника, является недобросовестной работой городских служб.

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