Минздрав сообщил: помощь по телефону поможет спасти жизни

Андрей Колодкин из Минздрава России объяснил, как оказывать первую помощь при несчастных случаях. На пресс-конференции в "России сегодня" он подчеркнул важность внутренней готовности, аптечки и связи с медиком через телефон "103".
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