Россияне бронируют отдых в Крыму уже на октябрь

Уже сейчас глубина бронирования в Крым достигает 150 дней, и есть бронирования на октябрь. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Крым 24» председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.
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