Политика как он...
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Политика как она есть

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Борис Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров РФ и Украины

Борис Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров РФ и Украины

Бывший премьер Великобритании сделал такое заявление в своих мемуарах под названием Unleashed. Он утверждает, что хотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверить его в своей поддержке.

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Комментарии
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евгений черкашин
Какая отвратительная рожа.
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