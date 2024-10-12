Борис Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров РФ и Украины

Бывший премьер Великобритании сделал такое заявление в своих мемуарах под названием Unleashed. Он утверждает, что хотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверить его в своей поддержке.
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