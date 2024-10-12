Следователи Забайкальского линейного управления завершили расследования уголовного дела в отношении фиктивного руководителя коммерческой организации

Следователи Благовещенского ЛО МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Амурской области, который за денежное вознаграждение стал фиктивным руководителем коммерческой организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью в сфере перевозки пиломатериалов.
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