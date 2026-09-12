Финские власти сняли с себя ответственность за транзит ядерного оружия НАТО

Zuma/TASS Вследствие корректировки национального законодательства Финляндия сняла ответственность за возможный транзит вооружений НАТО, включая ядерные, через свою территорию.
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