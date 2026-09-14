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Иркутск Сегодня

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В Иркутске суд взыскал с руководителя фирмы более 54 млн рублей за контрабанду леса

Суд в Иркутске обязал руководителя компании вернуть государству более 54 миллионов рублей. Эти деньги он получил, вывозя лес за границу по поддельным документам.

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