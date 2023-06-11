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В результате пожара в Казахстане погибло 14 работников лесничества

В результате пожара в Казахстане погибло 14 работников лесничества

Согласно последним данным пресс-службы МЧС Казахстана, число погибших работников лесничества при крупном природном пожаре в Абайской области на востоке республики на данный момент составляет 14 человек.

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