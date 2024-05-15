В зоне специальной военной операции погиб десантник из Калужской области

При выполнении штурмовой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Людиновского района Кирилл КалининПри выполнении штурмовой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб десантник из Людиновского района Кирилл Калинин.
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