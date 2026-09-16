На заводе «Москвич» стартовало массовое производство электромобилей «Атом»

Массовое производство российского электромобиля «Атом» по полному технологическому циклу запущено на площадке Московского автомобильного завода «Москвич».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Жуткий коллапс: н...
- Массированные уда...
- ГБ Макрон обрушился ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым