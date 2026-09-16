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Аргументы и Факты

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На заводе «Москвич» стартовало массовое производство электромобилей «Атом»

На заводе «Москвич» стартовало массовое производство электромобилей «Атом»

Массовое производство российского электромобиля «Атом» по полному технологическому циклу запущено на площадке Московского автомобильного завода «Москвич».

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