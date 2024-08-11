В Москве каршеринг влетел в многоэтажку, погиб ребенок

Один подросток погиб и трое пострадали в ДТП на юго-западе Москвы. По предварительным данным, кто-то из друзей угнал каршеринговую машину по поддельному аккаунту и не справился с управлением, в результате чего Nissan Qashqai на большой скорости врезался в жилой дом.