Месяц осознания, переоценки и вдохновения: пять знаков зодиака в ноябре начнут все с чистого листа

Ноябрь принесет с собой свежие энергии перемен для пяти знаков зодиака. Для многих это будет месяц осознания, переоценки и вдохновения, когда захочется оставить старые обиды, привычки и ограничения в прошлом.
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