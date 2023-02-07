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Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

Евросоюз сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и ценовой потолок для третьих стран, выступивший в силу 5 февраля, не коснется нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за рубежом, следует из пояснений Еврокомиссии, опубликованных на ее сайте.

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