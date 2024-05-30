О временной трудовой занятости молодёжи.

О временной трудовой занятости учащейся молодежив свободное от учебы времяУправление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома (далее - управление по труду) ежегодно организовывает на базе учреждений образования района временную трудовую занятость учащейся молодежи в свободное от учебы время за счет средств бюджета государств .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии