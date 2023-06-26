Военное обозрение

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Министры иностранных дел Евросоюза собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России

Министры иностранных дел Евросоюза собрались в Люксембурге для обсуждения событий с ЧВК «Вагнер» в России

В Люксембурге сегодня начнется встреча министров иностранных дел 27 государств Евросоюза. Об этом прессе рассказал глава правительства Бельгии Александер Де Кроо.

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