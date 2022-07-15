Новости, события, факты

146 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    "Однако, думается, что Москва не подпишет сделку с Киевом только на условиях территориальной победы." -  если и будет...Янки спешно готов...
  • Игорь
    А это значки за пейнболГлава Генштаба По...
  • Людмила Свириденко
    Подпишем длительное перемирие -будем иметь длительную головную боль. Оно нам надо?Янки спешно готов...

Власти Украины повторяют ошибку Мазепы и Петлюры

Власти Украины повторяют ошибку Мазепы и Петлюры

Оба погибли после того, как передали свое золото на хранение Западу. 8 июля экс-премьер-министр Украины Николай Азаров разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщение о том, что украинские золотовалютные резервы (ЗВР) вывезены в Польшу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх