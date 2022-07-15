Власти Украины повторяют ошибку Мазепы и Петлюры

Оба погибли после того, как передали свое золото на хранение Западу. 8 июля экс-премьер-министр Украины Николай Азаров разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщение о том, что украинские золотовалютные резервы (ЗВР) вывезены в Польшу.