В Петербурге введут временный запрет на поездки на электросамокатах. Ограничения будут действовать в шести районах города с этого дня по 8 июня — во время проведения Петербургского международного экономического форума.
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