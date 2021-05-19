Немецкое издание: «Неприступную крепость» Крым помогут взять «морские котики» и «зеленые береты»

Спички - не игрушкаПолитикаНемецкое издание: «Неприступную крепость» Крым помогут взять «морские котики» и «зеленые береты» Россия аннексировала Крым и превратила его в неприступную крепость, призванную прикрыть южный фланг.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейнадежды юношей питают.... Дебилы,бл...ть!Татаринцев ИгорьВКвладимир казарскийНасколько поражает дебилизм этих этих западных "экспертов". Им же уже популярно объяснили, что в случае нападения на Россию весь западный гадюшник будет превращен в руины. Но эти "цивилизованные", очевидно, действительно считают, что в случае войны в Крыму Россия будет молча наблюдать за западными интервентами.Комментировать
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