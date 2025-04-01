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В Екатеринбурге глава азербайджанской СООНКО “Азербайджан-Урал” Шахин Шыхлински ущемился информацией СМИ

В Екатеринбурге глава азербайджанской СООНКО “Азербайджан-Урал” Шахин Шыхлински ущемился информацией СМИ

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации “Азербайджан-Урал” Шахин Мутвалы оглы Шыхлински ущемился от информационного потока телеканала «Крик-ТВ», а также сетевыми изданиями Е1.

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