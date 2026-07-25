Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на базы отдыха в Запорожской области

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (ст.
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