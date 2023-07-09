Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Администрации Президента Андрей Ермак и министр внутренних дел Игорь Клименко фотографируются с командирами защитников ММК «Азовсталь».
Турки отпустили главарей «Азова»* из плена
Комментарии
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Федор Родников
Глав.турка позвонил глав.россиянину и поставил его в известность,что отпускает хохлоупырей с условием,что русские больше в плен этих мразей брать не будут.
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9 час.
А
Александр24
Никто нас и в хрен почему-то не ставит. Нарушают все договоры и обязательства, вытирают о нас ноги, нагло плюют в лицо -когда же это всё кончится? Вокруг ни одного дружественного государства, внутри страну заполонили прямые изменники, а уж про мигрантов все языки обтрепали. Закрадывается крамольная мысль - а может быть без репрессий 37-го года мы бы и войну не выиграли? Эх, гуманисты хреновы.... Страна в осаде, а мы в правовое государство играемся.
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9 час.
Вилли Фишер
Все началось с обмена азовцев на бандеровца, кума путинского, который такой же враг,
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4 час.
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