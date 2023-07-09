ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Люк настоящий друг, несмотря на свой суровый вид!!!А душа у него на самом деле была нежной и ранимой!!!А друг познаёт...Крепкий орешек
  • Элеонора Коган
    Трогательно, аж до слёз!!!!Люк настоящий друг спас хозяину жизнь, выбрав нужного человека!!!!Крепкий орешек
  • Вилли Фишер
    Все началось с обмена азовцев на  бандеровца, кума путинского, который такой же враг,Турки отпустили г...

Турки отпустили главарей «Азова»* из плена

Турки отпустили главарей «Азова»* из плена

Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Администрации Президента Андрей Ермак и министр внутренних дел Игорь Клименко фотографируются с командирами защитников ММК «Азовсталь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Глав.турка позвонил глав.россиянину и поставил его в известность,что отпускает хохлоупырей с условием,что русские больше в плен этих мразей брать не будут.
Ответить
9 час.
А
Александр24
Никто нас и в хрен почему-то не ставит. Нарушают все договоры и обязательства, вытирают о нас ноги, нагло плюют в лицо -когда же это всё кончится?  Вокруг ни одного дружественного государства, внутри страну заполонили прямые изменники, а уж про мигрантов все языки обтрепали.  Закрадывается крамольная мысль - а может быть без репрессий 37-го года мы бы и войну не выиграли?  Эх, гуманисты хреновы.... Страна в осаде, а мы в правовое государство играемся.
Ответить
9 час.
Вилли Фишер
Все началось с обмена азовцев на  бандеровца, кума путинского, который такой же враг,
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх