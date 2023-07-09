Турки отпустили главарей «Азова»* из плена

А

Александр24

Никто нас и в хрен почему-то не ставит. Нарушают все договоры и обязательства, вытирают о нас ноги, нагло плюют в лицо -когда же это всё кончится? Вокруг ни одного дружественного государства, внутри страну заполонили прямые изменники, а уж про мигрантов все языки обтрепали. Закрадывается крамольная мысль - а может быть без репрессий 37-го года мы бы и войну не выиграли? Эх, гуманисты хреновы.... Страна в осаде, а мы в правовое государство играемся.