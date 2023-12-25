Мантуров сообщил о двукратном росте объема госзаказа РФ в 2023 году

В 2023 году в России объем госзаказа вырос в два раза, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Глава ведомства подчеркнул, что сейчас выполнение госзаказа находится на уровне не менее 98%, это рекорд за всю новейшую историю России.