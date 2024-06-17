Спасатели Приморья напомнили правила, которые помогут сохранить жизнь

Приморские спасатели напоминают о правилах поведения на воде, сообщает PRIMPRESS. Поскольку значительное число несчастных случаев происходит с несовершеннолетними, эксперты рекомендуют обратить особое внимание на детский отдых у воды.
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