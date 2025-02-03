Финансовый консультант рассказала о грамотном подходе к планированию рациона

Грамотный подход к составлению рациона и планированию покупок позволит оптимизировать расходы. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала «Известиям» 3 февраля, как можно разнообразить питание с выгодой.
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