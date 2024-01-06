Православное Рождество 2024: как отмечать и что запрещено делать?

Православное Рождество, в отличие от католического, отмечают не 25 декабря, а 7 января. Почему так произошло, какое Рождество считать более «правильным» и как правильно отмечать праздник, не нарушив запреты — обо всём этом в материале 78.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии