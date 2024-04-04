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«Против топовых соперниц нечего терять и потому удается их обыгрывать»

«Против топовых соперниц нечего терять и потому удается их обыгрывать»

Иногда интересного спортсмена открываешь для себя совершенно случайно. Признаюсь, не планировал смотреть матч второго круга Miami Open между 21-летней россиянкой Элиной Аванесян и шестой ракеткой мира, финалисткой двух турниров Большого шлема Онс Жабер — той самой, которую обыграла в финале Уимблдона-2022 Елена Рыбакина.

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