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Как выбрать печь для бани?

Как выбрать печь для бани?

Печь – сердце любой бани. Дровяная, электрическая или газовая, самодельная или фабричного производства, бюджетная или дорогостоящая – перед человеком, решившим обзавестись собственной баней, открывается практически безграничный ассортимент печей.

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