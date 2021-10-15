Как выбрать печь для бани?

Печь – сердце любой бани. Дровяная, электрическая или газовая, самодельная или фабричного производства, бюджетная или дорогостоящая – перед человеком, решившим обзавестись собственной баней, открывается практически безграничный ассортимент печей.
Печь – сердце любой бани. Дровяная, электрическая или газовая, самодельная или фабричного производства, бюджетная или дорогостоящая – перед человеком, решившим обзавестись собственной баней, открывается практически безграничный ассортимент печей.
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