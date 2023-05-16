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Российские стратегические бомбардировщики подняты в воздух: на Украине «ревет» воздушная тревога

Российские стратегические бомбардировщики подняты в воздух: на Украине «ревет» воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают о том, что в воздух были подняты силы стратегической авиации ВКС РФ. Так, известно, что в небе находятся по меньшей мере четыре борта.

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