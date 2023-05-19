Военное обозрение

3 418 подписчиков

В результате кибератаки хакеры вывели из строя сотни серверов «Новой почты» Украины

В результате кибератаки хакеры вывели из строя сотни серверов «Новой почты» Украины

В ходе специальной военной операции боевые действия ведутся не только на линии соприкосновения, но и в киберпространстве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх