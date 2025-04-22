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Царьград

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"Противник воспользовался перемирием": Рогов перечислил действия ВСУ на Пасху

"Противник воспользовался перемирием": Рогов перечислил действия ВСУ на Пасху

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВСУ по приказу нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского делали на Пасху.

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