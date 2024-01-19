«Население начинает терять терпение»: почему в Литве не исключили усталость Запада от конфликта на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил наличие усталости на Западе от украинского конфликта. Некоторые его последствия, такие как рост цен на энергоносители, могут оказать негативное влияние на поведение «людей и избирателей» в других странах, считает политик.
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