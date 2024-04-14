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4 подписчика

Вам будет полезно: 10 советов людям, от которых отвернулись все, даже близкие родственники

Вам будет полезно: 10 советов людям, от которых отвернулись все, даже близкие родственники

Больно и неприятно, когда от тебя отворачиваются самые близкие люди, но, похоже, жизнь дает нам испытания для чего-то… Первое, что приходит на ум, когда остаешься совсем один, нужно сменить обстановку/поехать в интересные места.

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