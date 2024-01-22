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15-летний подросток пропал в Новосибирской области

15-летний подросток пропал в Новосибирской области

Юный житель Черепаново вышел из дома и не вернулся. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на 15-летнего Данилу Русанова, пропавшего в городе Черепаново Новосибирской области.

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