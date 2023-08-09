МИД России: вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере вряд ли поспособствует нормализации

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере вряд ли приведёт к нормализации обстановки в стране.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере вряд ли приведёт к нормализации обстановки в стране.
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