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МИД России: вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере вряд ли поспособствует нормализации

МИД России: вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере вряд ли поспособствует нормализации

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере вряд ли приведёт к нормализации обстановки в стране.

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